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Строитель из Гусева украл у жительницы Калининграда 300 тысяч рублей

14 марта 2019, 19:32
Строитель из Гусева украл у жительницы Калининграда 300 тысяч рублей
В отдел МВД России по Ленинградскому району с заявлением о краже обратилась 55-летняя калининградка. Полицейским женщина рассказала, что из ее дома были похищены денежные средства в размере 300 000 рублей.

Прибывшие на место преступления сотрудники уголовного розыска выяснили, что деньги хранились в шкатулке, на которой были обнаружены следы отпечатков пальцев. В ходе проверки полицейские выяснили, что они принадлежат ранее судимому 26-летнему жителю Гусевского района, который выполнял в доме потерпевшей строительные работы. В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали мужчину и доставили его в отдел полиции. Злоумышленник сознался в содеянном и сообщил, что потратил похищенные деньги на погашение долгов и кредита.

По данному факту следователи возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «в» частью 3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража, совершенная в крупном размере». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком дом до 6 лет.
кража
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Житель
# 1Житель
Как можно такие деньги хранить в шкатулке....дура что ли?
Сегодня, 19:51   ЦитироватьОтветить
00
Гость Гость
# 2Гость Гость
Это так, на хлеб с молоком сумма была. Остальные лежали в чемодане на антресолях.
Сегодня, 21:52   ЦитироватьОтветить
10

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