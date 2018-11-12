В Гусеве мужчина повредил входную дверь в квартиру, пытаясь добраться до обидчика девушки

12 ноября 2018, 11:01

В вечернее время дежурную часть МО МВД России «Гусевский» поступило заявление 56-летней местной жительницы, которая сообщила, что ей повредили входную дверь в квартиру.



На место происшествия незамедлительно прибыла следственно-оперативная группа. Сотрудники полиции задержали 26-летнего злоумышленника, который ногами практически выбил входную дверь в квартиру заявительницы.



Задержанный пояснил, что сын потерпевшей приставал к его девушке, что разозлило правонарушителя и он, придя по месту жительства пенсионерки и ее сына, стал стучать в дверь. После того, как мужчина понял, что дверь в квартиру ему не откроют, он решил применить силу и стал ногами выбивать входную дверь.



По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 167 Уголовного кодекса Российской Федерации «Умышленное повреждение имущества». Максимальная санкция данной статьи — лишение свободы на срок до двух лет.

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