За сутки в Калининградской области полицейские раскрыли две кражи велосипедов

24 июня 2019, 12:48

Полицейские в результате проверки, проводимой по заявлению 28-летней жительницы Центрального района, задержали подозреваемого в краже велосипеда. По предварительным данным, 45-летний ранее судимый злоумышленник проник в подъезд дома потерпевшей, расположенный на улице Дунайской, где при помощи кусачек повредил трос и похитил двухколесное транспортное средство. Ущерб составил 10 000 рублей.



Оперативники уголовного розыска выяснили, что злоумышленник сбыл похищенное имущество, а денежные средства потратил на личные нужды.



Также стражи порядка МО МВД России «Гусевский» задержали 34-летнего подозреваемого в краже велосипеда, оставленного в подъезде дома на улице Победы. Потерпевший не использовал противоугонных средств при хранении транспортного средства вне своего жилища. Заявителю причинен ущерб на сумму 12 000 рублей.



По данным фактам дознаватели возбудили уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

231 просмотр