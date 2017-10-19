В Гусеве полицейские раскрыли кражу велосипеда у студента

19 октябрь 2017, 15:01

Сотрудники уголовного розыска межмуниципального отдела МВД России «Гусевский» раскрыли кражу велосипеда стоимостью 6 000 рублей, которая была совершена 15 октября 2017 года на улице Железнодорожной в районном центре.



В ходе оперативных мероприятий полицейские установили, что к хищению транспортного средства, принадлежащего 19-летнему студенту техникума, причастен 35-летний ранее судимый житель Гусева. Мужчину задержали, у него изъяли похищенное транспортное средство.



Следователи возбудили в отношении подозреваемого уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину». Санкция включает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

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