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В Гусеве полицейские раскрыли кражу велосипеда у студента

19 октябрь 2017, 15:01
В Гусеве полицейские раскрыли кражу велосипеда у студента
Сотрудники уголовного розыска межмуниципального отдела МВД России «Гусевский» раскрыли кражу велосипеда стоимостью 6 000 рублей, которая была совершена 15 октября 2017 года на улице Железнодорожной в районном центре.

В ходе оперативных мероприятий полицейские установили, что к хищению транспортного средства, принадлежащего 19-летнему студенту техникума, причастен 35-летний ранее судимый житель Гусева. Мужчину задержали, у него изъяли похищенное транспортное средство.

Следователи возбудили в отношении подозреваемого уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину». Санкция включает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.
Теги: кража
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