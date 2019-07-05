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Информационный сайт города Гусева

Помощника Николая Цуканова Александра Воробьёва арестовали по подозрению в госизмене

5 июля 2019, 16:13
Помощника Николая Цуканова Александра Воробьёва арестовали по подозрению в госизмене Фото с сайта полномочного представителя президента РФ в УрФО
ФСБ в четверг, 4 июля, задержала помощника полпреда президента в Уральском федеральном округе Александра Воробьева по подозрению в государственной измене, сообщается на сайте ведомства.

По данным сайта «Взгляд», у чиновника нашли польский паспорт и записывающую аппаратуру.

Воробьев находился в клетке суда в маске. Он попросил предоставить ему материалы следствия для ознакомления.

После этого заседание закрыли для слушателей и представителей СМИ. В итоге суд постановил взять подозреваемого под стражу до 4 сентября. .

Статья УК «Государственная измена» предусматривает наказание до 20 лет лишения свободы со штрафом до 500 тысяч рублей.

Воробьев родился 30 апреля 1980 года в городе Гусеве Калининградской области, с 2010 по 2017 год находился на руководящих должностях в правительстве Калининградской области. С января 2018-го управлял аппаратом помощника президента России Николая Цуканова, а через полгода стал его помощником.
госизмена
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Г
# 1ГераБуФфон
да ладно...500 тысяч-не деньги...а резонансу скока...забывать стали полпреда  bowtie 
Сегодня, 16:23   ЦитироватьОтветить
00
К
# 2Кадр
Жуть. Доигрался. Ещё ЦНН потянет  за собой.
Сегодня, 16:33   ЦитироватьОтветить
20
С
# 3СтарчЕ
у Китаева и сейчас заместитель на машине с польскими номерами на работу приезжает. В нашу администрацию только с польскими паспортами берут на работ?
Сегодня, 16:50   ЦитироватьОтветить
10
к
# 4кадр 2
ну вот и конец карьеры НН..............
Сегодня, 16:55   ЦитироватьОтветить
00
Г
# 5ГераБуФфон
Цитата: кадр 2
ну вот и конец карьеры НН..............
это возрождение...
Сегодня, 16:58   ЦитироватьОтветить
00
Г
# 6Гость Олег
замечательная новость
Сегодня, 17:06   ЦитироватьОтветить
10

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