ФСБ в четверг, 4 июля, задержала помощника полпреда президента в Уральском федеральном округе Александра Воробьева по подозрению в государственной измене, сообщается на сайте ведомства.
По данным сайта «Взгляд», у чиновника нашли польский паспорт и записывающую аппаратуру.
Воробьев находился в клетке суда в маске. Он попросил предоставить ему материалы следствия для ознакомления.
После этого заседание закрыли для слушателей и представителей СМИ. В итоге суд постановил взять подозреваемого под стражу до 4 сентября. .
Статья УК «Государственная измена» предусматривает наказание до 20 лет лишения свободы со штрафом до 500 тысяч рублей.
Воробьев родился 30 апреля 1980 года в городе Гусеве Калининградской области, с 2010 по 2017 год находился на руководящих должностях в правительстве Калининградской области. С января 2018-го управлял аппаратом помощника президента России Николая Цуканова, а через полгода стал его помощником.
Помощника Николая Цуканова Александра Воробьёва арестовали по подозрению в госизмене
5 июля 2019, 16:13
Фото с сайта полномочного представителя президента РФ в УрФОгосизмена
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