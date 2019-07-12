Полпред президента РФ в УрФО Николай Цуканов впервые прокомментировал арест своего помощника Александра Воробьева, подозреваемого в госизмене. Закончив читать вступительный доклад на встрече с членами Совета Федерации и депутатами Госдумы, политик сообщил, что шокирован случившимся и готов оказывать содействие следствию, передает корреспондент «URA.RU».
«Как и все, был шокирован случившимся. Мы с вами, в отличие от прессы, не обладаем достаточно достоверным объемом информации. А потому будем судить по итогам следственных действий. Аппарат полномочного представителя окажет все необходимое содействие силовым ведомствам. Свою задачу вижу исключительно в реализации политики государства на территории Уральского федерального округа, в том числе и в рамках реализации национальных проектов», — сказал Николай Цуканов.
Он добавил, что работает по обычному графику, 26 июля собирается ехать на совещание в Челябинскую область, а затем в Курганскую.
Александра Воробьёва задержали 4 июля. Лефортовский суд Москвы вынес решение взять подозреваемого в госизмене под стражу до 4 сентября. По информации СМИ, он имел доступ к секретным сведениям и мог передавать за рубеж данные с заседаний Совбеза.
Николай Цуканов прокомментировал арест бывшего помощника Александра Воробьёва
12 июля 2019, 13:32Александр Воробьев госизмена
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