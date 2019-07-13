В Гусеве полицейские задержали мужчину за кражу из подвального помещения

13 июля 2019, 16:50

Оперуполномоченными уголовного розыска МО МВД России «Гусевский» был задержан 41-летний местный житель, подозреваемый в кражи из подвального помещения.



По данным полиции мужчина выломал дверь в подвал, откуда похитил бензопилу и консервацию. Кражу имущества обнаружила хозяйка помещения, которая незамедлительно обратилась в полицию. С места происшествия стражами порядка были изъяты следы обуви подозреваемого. В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали мужчину. В ходе обыска было изъято похищенное имущество. Как пояснил злоумышленник, на преступление его толкнула нехватка денег на покупку алкогольной продукции.



В отношении подозреваемого следователи полиции возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «в» части 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину». Санкция статьи включает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

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