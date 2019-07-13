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Информационный сайт города Гусева

Гусевский суд рассматривает уголовное дело по факту хищения природного газа из газопровода

13 июля 2019, 19:10
Гусевский суд рассматривает уголовное дело по факту хищения природного газа из газопровода
13 февраля 2019 года в вечернее время обвиняемый с нарушением действующих норм безопасности, не имея соответствующего разрешения, осуществил незаконную врезку во внутригородской газопровод, проходящий вдоль жилого дома в городе Гусеве, и провел газовый шланг в свою квартиру, присоединив к газовой плите. Мужчина в течение месяца пользовался природным газом для бытовых нужд, похитив из внутригородского газопровода природный газ объемом 200 кубических метров.

Действия подсудимого следствием квалифицированы по п. «б» ч. 3 ст. 158 УК РФ — кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенное из газопровода.

Судебное заседание по данному уголовному делу назначено на 16 июля 2019 года.
суд газ газопровод
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Н
# 1Ника.1.
Просто мастер "золотые руки". Умудрился как-то врезаться в городской газопровод, вечером, можно сказать вслепую. Оказывается, это возможно даже обывателю...Странно. А потом ещё и за месяц сжёг газа плитой газовой аж 200 кубов. Сколько же умельцу назначат?
Вчера, 19:44   ЦитироватьОтветить
00
и
# 2и
Красть у ВОРОВ, не зазорно!
Сегодня, 00:06   ЦитироватьОтветить
00

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