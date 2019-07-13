13 февраля 2019 года в вечернее время обвиняемый с нарушением действующих норм безопасности, не имея соответствующего разрешения, осуществил незаконную врезку во внутригородской газопровод, проходящий вдоль жилого дома в городе Гусеве, и провел газовый шланг в свою квартиру, присоединив к газовой плите. Мужчина в течение месяца пользовался природным газом для бытовых нужд, похитив из внутригородского газопровода природный газ объемом 200 кубических метров.
Действия подсудимого следствием квалифицированы по п. «б» ч. 3 ст. 158 УК РФ — кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенное из газопровода.
Судебное заседание по данному уголовному делу назначено на 16 июля 2019 года.
Гусевский суд рассматривает уголовное дело по факту хищения природного газа из газопровода
13 июля 2019, 19:10
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