Гусевский суд рассматривает уголовное дело по факту хищения природного газа из газопровода

13 июля 2019, 19:10

13 февраля 2019 года в вечернее время обвиняемый с нарушением действующих норм безопасности, не имея соответствующего разрешения, осуществил незаконную врезку во внутригородской газопровод, проходящий вдоль жилого дома в городе Гусеве, и провел газовый шланг в свою квартиру, присоединив к газовой плите. Мужчина в течение месяца пользовался природным газом для бытовых нужд, похитив из внутригородского газопровода природный газ объемом 200 кубических метров.



Действия подсудимого следствием квалифицированы по п. «б» ч. 3 ст. 158 УК РФ — кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенное из газопровода.



Судебное заседание по данному уголовному делу назначено на 16 июля 2019 года.

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