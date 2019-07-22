22 июля в городе Гусеве на улице Багратиона обнаружено разлитое дизельное топливо. Об этом рассказал очевидец в сообществе Автомобилистов Калининградской области.
«22.07.19 11.00 Гусев ул. Багратиона. Разлито Диз топлево. В службы сообщил», — написал автор снимка.
В группе «Я ♥ город Гусев» отметили, что ранее на этой трассе было зафиксировано движение колонны с военной техникой.
На выезде из Гусева разлито дизельное топливо
22 июля 2019, 15:25
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