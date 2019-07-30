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Информационный сайт города Гусева

В посёлке Фурманово автомобиль КрАЗ снёс автобусную остановку

30 июля 2019, 10:44
В посёлке Фурманово автомобиль КрАЗ снёс автобусную остановку
29 июля в посёлке Фурманово Гусевского городского округа грузовой автомобиль КрАЗ врезался в автобусную остановку. Информацию об этом разместили очевидцы в группе «Я ♥ город Гусев». Судя по фотографиям, небольшое строение получило серьезные повреждения.

Очевидцы поясняют, что только по счастливой случайности на момент аварии на остановке никого не было. О повреждениях водителя тоже ничего не сообщается.

«Вот так теперь выглядит конечная остановка в Фурманово. По словам работников ГИБДД, такой хороший водитель, с 30 стажем без аварий, сел за руль многотонной машины с неисправными тормозами. На повороте практически 90 градусов закладывал 50-60 км/ч», — рассказала подписчица группы.

Также повреждения получили гаражи, которые находятся рядом.
авария Фурманово
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П
# 1Просто неравнодушный
Вопрос к ГАИ и к ВЛАСТЯМ: а ПОЧЕМУ остановка стоит на повороте "практически 90 градусов"? Разве такое можно допускать???? Когда грузовики несутся по прямой дороге, не пропуская жителей на пешеходном переходе, а потом не справляются с управлением на таком повороте? 
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