Майора из войсковой части в Гусеве признали виновным в оскорблении подчиненного и применении к нему насилия. Об этом «Новому Калининграду.Ru» сообщили пресс-служба Военно-следственного управления СК по Балтфлоту.
Вечером 12 мая 2018 года офицер недовольный исполнительность прапорщика, следящего за техникой, решил его наказать. Майор в присутствии других военнослужащих оскорбил подчиненного «с использованием нецензурной лексики», а потом ударил ногой.
В отношении офицера было возбуждено уголовное дело по части 2 ст. 336 УК РФ (оскорбление одним военнослужащим другого во время исполнения или в связи с исполнением обязанностей военной службы).
В ходе следствия майор признал вину и раскаялся. В итоге Калининградский гарнизонный военный суд назначил офицеру наказание в виде ограничения по военной службе на полгода с удержанием 10% его зарплаты в пользу государства.
В воинской части в Гусеве офицер обматерил прапорщика и ударил его ногой
8 августа 2019, 13:11
военные избиение
222 просмотра
Другие новости по теме