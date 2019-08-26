Ранее судимый житель Гусева задержан за кражу 8 тонн пшеницы 26 августа 2019, 14:20

Оперуполномоченные уголовного розыска в результате оперативно-розыскных мероприятий задержали местного жителя, подозреваемого в краже 8 тонн пшеницы.



Ранее в полицию с заявлением обратился представитель сельскохозяйственного предприятия, который сообщил, что в результате проведенной ревизии была выявлена недостача урожая.



Полицейские выяснили, что на комбайнах установлены спутниковые системы «Глонасс», позволяющие отследить передвижение техники. Стражи порядка установили, в какие дни комбайны выезжали за пределы обслуживаемой ими территории и выяснили, что к краже причастен ранее судимый 37-летний мужчина. Злоумышленник с поля подъезжал к проезжей части, где грузил похищенную пшеницу в ожидающий его грузовик, после чего зерно реализовывалось по Калининградской области.



В отношении задержанного было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.