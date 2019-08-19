В Гусеве полицейские задержали комбайнёра во время кражи пшеницы

19 августа 2019, 13:43

Оперуполномоченными уголовного розыска в результате оперативно-розыскных мероприятий была получена информация, что один из сотрудников местного сельскохозяйственного предприятия совершает кражи пшеницы.



Полицейские установили наблюдение за мужчиной и выяснили, что злоумышленник, занимая должность комбайнера, похищает зерно. Подозреваемый был задержан полицейскими с поличным во время погрузки злаковых растений в грузовик. Сотрудники полиции изъяли с места происшествия 7 520 килограмм зерна на сумму 86 000 рублей. Задержанный был доставлен в дежурную часть, где сообщил, что намеревался продать краденое зерно.



В отношении подозреваемого было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 30 ч. 1 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Покушение на кражу». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

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