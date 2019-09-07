МО МВД России «Гусевский» разыскивается Бондаренко Андрей Александрович, 1970 года рождения, уроженец посёлка Фурманово Гусевского района, который уехал в Калининград на заработки и с 19 августа 2019 года не отвечает на телефонные звонки, его местонахождение неизвестно. Предположительно находится в городе Калининграде.
Приметы: на вид 50 лет, рост 175-180 см., худощавого телосложения, глаза голубые, волосы светло-русые коротко стриженные, нос большой.
Гражданам, располагающим информацией о местонахождении Андрея Бондаренко, просьба незамедлительно сообщить об этом в полицию по телефонам: 8 (40143) 3-24-10, 3-23-32, 02 или 102.
Полиция Гусева разыскивает пропавшего 49-летнего Андрея Бондаренко
7 сентября 2019, 11:24