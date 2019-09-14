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Житель Гусева подозревается в краже телефона на городском пляже в Балтийске

14 сентября 2019, 11:13
Житель Гусева подозревается в краже телефона на городском пляже в Балтийске
В полицию Балтийска с заявлением обратилась 41-летняя жительница Калининграда. Женщина сообщила полицейским, что со скамейки на городском пляже у нее пропал мобильный телефон оставленный на скамейке. Ущерб составил порядка 10 000 рублей.

Сотрудники уголовного розыска провели комплекс оперативно-розыскных мероприятий, проверили места возможного сбыта похищенного имущества. В результате смартфон был обнаружен в одном из ломбардов. Стражи порядка установили личность злоумышленника сбывшего его перекупщикам. Им оказался ранее не судимый 48-летний житель Гусева. Похищенный гаджет в настоящее время изъят и после проведения необходимых следственных действий будет возвращен законной владелице.

Следователи возбудили в отношении подозреваемого уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража с причинением значительного ущерба гражданину». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.
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