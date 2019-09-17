Полицейские задержали 19-летнего студента по подозрению в краже с банковской карты 17 сентября 2019, 15:56

В полицию Гусевского района с заявлением обратился 32-летний житель одного из посёлков. Мужчина сообщил, что на днях потерял банковскую карту, после чего ему на телефон стали приходить смс-уведомления об оплате товаров. Общий ущерб составил свыше 6 000 рублей. Потерпевший обратился за помощью в правоохранительные органы.



Сотрудники полиции в результате оперативно-розыскных мероприятий установили причастность к краже 19-летнего учащегося местного техникума. Юношу доставили в отдел полиции, где он сознался в содеянном.



Следственным отделом МО МВД России «Гусевский» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 158 УК РФ «Кража». Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.