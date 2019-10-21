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Информационный сайт города Гусева

В Гусеве военнослужащий украл топлива на 1,8 млн рублей

21 октября 2019, 21:24
В Гусеве военнослужащий украл топлива на 1,8 млн рублей
Военная прокуратура Гусевского гарнизона провела проверку исполнения законодательства о сохранности федеральной собственности.

Установлено, что начальник службы ГСМ одной из воинских частей, используя свое служебное положение, вносил в отчетные документы недостоверные сведения о количестве выданного в подразделения топлива. Таким образом были созданы излишки, которые он похитил и в дальнейшем распорядился ими по своему усмотрению.

В результате государству причинен ущерб в размере более 1 млн. 800 тыс. рублей.

Материалы проверки военный прокурор направил в военные следственные органы для решения вопроса об уголовном преследовании.

По результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение чужого имущества, вверенного виновному, с использованием своего служебного положения в особо крупном размере).
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