В Гусеве военнослужащий украл топлива на 1,8 млн рублей 21 октября 2019, 21:24

Военная прокуратура Гусевского гарнизона провела проверку исполнения законодательства о сохранности федеральной собственности.



Установлено, что начальник службы ГСМ одной из воинских частей, используя свое служебное положение, вносил в отчетные документы недостоверные сведения о количестве выданного в подразделения топлива. Таким образом были созданы излишки, которые он похитил и в дальнейшем распорядился ими по своему усмотрению.



В результате государству причинен ущерб в размере более 1 млн. 800 тыс. рублей.



Материалы проверки военный прокурор направил в военные следственные органы для решения вопроса об уголовном преследовании.



По результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение чужого имущества, вверенного виновному, с использованием своего служебного положения в особо крупном размере).