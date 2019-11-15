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Информационный сайт города Гусева

Жителя Гусевского района осудят за вымогательство денежных средств у знакомой

15 ноября 2019, 12:54
Жителя Гусевского района осудят за вымогательство денежных средств у знакомой
По версии следствия, в феврале 2019 года житель Гусевского района потребовал у своей знакомой передать ему денежные средства в размере 80 000 рублей. В противном случае мужчина угрожал показать ее родителям видео, на котором она признается, что ворует у них деньги. После этого потерпевшая сообщила в полицию о вымогательстве у нее денежных средств.

Кроме того, в мае 2019 года мужчина в гостях у приятеля тайно похитил принадлежащие ему денежные средства в размере 30 000 рублей.

Действия обвиняемого следствием квалифицированы по ч. 1 ст. 163 УК РФ, как вымогательство, то есть требование передачи чужого имущества под угрозой распространения сведений, позорящих потерпевшего; по п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ, как кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину.

Судебное заседание по данному уголовному делу назначено на 21 ноября 2019 года.
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