23 ноября 2019 года в 03:01 в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре на улице Центральной в поселке Калининское Гусевского городского округа. В одноэтажном частном жилом доме с деревянными стенами обложенные кирпичом выгорел мансардный этаж по всей площади.
На место пожара привлекались пожарные расчеты пожарно-спасательных частей ПСЧ-13, ПСЧ-11 и ПСЧ-24 в составе 17 человек и 4 единицы техники.
Пострадавших нет.
В посёлке Калининское в частном доме выгорел мансардный этаж
23 ноября 2019, 12:04