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В посёлке Калининское в частном доме выгорел мансардный этаж

23 ноября 2019, 12:04
В посёлке Калининское в частном доме выгорел мансардный этаж
23 ноября 2019 года в 03:01 в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре на улице Центральной в поселке Калининское Гусевского городского округа. В одноэтажном частном жилом доме с деревянными стенами обложенные кирпичом выгорел мансардный этаж по всей площади.

На место пожара привлекались пожарные расчеты пожарно-спасательных частей ПСЧ-13, ПСЧ-11 и ПСЧ-24 в составе 17 человек и 4 единицы техники.

Пострадавших нет.
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