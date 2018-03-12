11 марта в 10.29 в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре на улице Центральной в поселке Калининское Гусевского городского округа. В одноэтажном жилом доме довоенной постройки на две семьи горела кровля.
Для ликвидации пожара привлекались пожарные расчеты пожарно-спасательных частей ПСЧ-13 и ПСЧ-24 в составе 9 человек и 3 единицы техники.
Пострадавших нет.
В поселке Калининское произошел пожар в жилом доме довоенной постройки
12 марта 2018, 11:42
пожар Калининское
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