В Гусеве задержан местный житель, ограбивший пенсионера 4 января 2020, 00:22

Оперуполномоченными уголовного розыска был задержан 41-летний местный житель, подозреваемый в грабеже.



По данным полиции, мужчина находясь в гостях у своего соседа, заприметил у того новый холодильник. Из-за своих компактных размеров, бытовая техника приглянулась злоумышленнику. Подозреваемый, будучи физически крупнее приятеля, сообщил, что теперь это его холодильник, после чего покинул квартиру, забрав с собой имущество. 66-летний пенсионер мог лишь слёзно просить соседа оставить ему кухонную технику, однако его просьбы не увенчались успехом.



Еще несколько дней горожанин боялся сообщить о данном инциденте в полицию. Лишь поквартирный обход участкового позволил мужчине набраться храбрости и рассказать полицейскому о преступлении. Сотрудники полиции задержали и доставили злоумышленника в отдел полиции, а также изъяли у него похищенное имущество, которое было возвращено владельцу. Как выяснилось, задержанный уже не раз привлекался к уголовной ответственности.



По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 161 Уголовного кодекса Российской Федерации «Грабёж». Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до четырёх лет.