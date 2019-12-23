Следователями следственного отдела МО МВД России «Гусевский» возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 264 УК РФ «Нарушение правил эксплуатации транспортного средства, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью» в отношении 19-летнего жителя Черняховска.
Напомним, 21-го декабря около 12:45 часов дня учащегося 1 класса на нерегулируемом пешеходном переходе сбил водитель «Фольксвагена». В результате ДТП мальчик получил сотрясение головного мозга и закрытый перелом левой ключицы и был госпитализирован.
В настоящее время продолжается проверка по факту произошедшего, устанавливаются обстоятельства аварии.
Максимальная санкция статьи 264 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.
Возбуждено уголовное дело в отношении водителя, сбившего ребёнка на пешеходном переходе в Гусеве
23 декабря 2019, 11:14