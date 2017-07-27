Житель Гусева осуждён за то, что сбил 70-летнего мужчину на пешеходном переходе

27 июль 2017, 10:36

Гусевская городская прокуратура поддержала государственное обвинение в отношении 49-летнего местного жителя, которому было вменено в вину нарушении лицом, управлявшим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека.



По результатам судебного следствия установлено, что осужденный, управляя автомобилем в вечернее время суток, вовремя не снизил скорость, не уступил дорогу пешеходу и сбил 70-летнего мужчину, который переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу на ул. Московской в г. Гусеве.



В результате наезда потерпевший получил различные телесные повреждения, которые повлекли причинение тяжкого вреда здоровью.



Суд признал жителя г. Гусева виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 264 УК РФ, и приговорил его к 1 году ограничения свободы. Кроме того, суд взыскал с осужденного 150 тысяч рублей в счет компенсации причиненного потерпевшему морального вреда.



Приговор суда в законную силу не вступил.

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