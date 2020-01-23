22 января в 22:27 на 61 километре 730 метров автодороги «Советск-Гусев» со стороны города Гусева в сторону посёлка Майское Гусевского района, неустановленный водитель на неустановленном автомобиле совершил наезд на пешехода, лежащего на проезжей части справа по ходу движения.
В результате ДТП 23-летний пешеход скончался на месте до приезда скорой медицинской помощи.
Госавтоинспекция разыскивает скрывшегося с места ДТП водителя и очевидцев данного происшествия.
Телефон дежурной части 8(4012) 552-511.
На автодороге «Советск-Гусев» неустановленный водитель задавил лежащего мужчину и скрылся
23 января 2020, 11:14