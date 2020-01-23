Сеть магазинов «Интер Дизайн» Сеть магазинов «Интер Дизайн»
Главная / Новости / Происшествия / На автодороге «Советск-Гусев» неустановленный водитель задавил лежащего мужчину и скрылся
Информационный сайт города Гусева

На автодороге «Советск-Гусев» неустановленный водитель задавил лежащего мужчину и скрылся

23 января 2020, 11:14
22 января в 22:27 на 61 километре 730 метров автодороги «Советск-Гусев» со стороны города Гусева в сторону посёлка Майское Гусевского района, неустановленный водитель на неустановленном автомобиле совершил наезд на пешехода, лежащего на проезжей части справа по ходу движения.

В результате ДТП 23-летний пешеход скончался на месте до приезда скорой медицинской помощи.

Госавтоинспекция разыскивает скрывшегося с места ДТП водителя и очевидцев данного происшествия.

Телефон дежурной части 8(4012) 552-511.
авария
564 просмотра5 комментариев
Новость отредактирована Сегодня, 14:51
Причина: Добавлено видео
0 голосов
Другие новости по теме
В Гусевском районе в ДТП пострадали четыре человекаВ Гусевском районе в ДТП пострадали четыре человекаНа трассе Советск - Гусев автобус задавил лежащего на проезжей части мужчинуНа трассе Советск - Гусев автобус задавил лежащего на проезжей части мужчину16 октября на проспекте Ленина неустановленный автомобиль сбил 60 летнего мужчину на пешеходном переходе16 октября на проспекте Ленина неустановленный автомобиль сбил 60 летнего мужчину на пешеходном переходеНа улице Саперной сбили пешехода, водитель скрылсяНа улице Саперной сбили пешехода, водитель скрылся
А
# 1Андрей (не Петрович)
Почему пешеход лежал на проезжей части?
Сегодня, 12:06   ЦитироватьОтветить
10
к
# 2каменный гость
Цитата: Андрей (не Петрович)
Почему пешеход лежал на проезжей части?
на поляне лежит офицер ПВО
он не пьян, не убит
заеб@ли его
Сегодня, 12:56   ЦитироватьОтветить
20
Г
# 3Гость гость
Пьяный был, это  Влад  жил в северном посёлке.  Он частенько пьяный на велосипеди  ездил, вот и доездился.
Сегодня, 13:12   ЦитироватьОтветить
11
Н
# 4Не важно
Гость гость,
Ты лучше бы посочувствовал урод , а не звиздел сдесь катался или нет ,этого урода который сбил найдут и посадят ,и права ему не ведать . Пусть гнеёт в тюряге 
Сегодня, 14:45   ЦитироватьОтветить
00
С
# 5Суканов
Цитата: Не важно
Гость гость,
Ты лучше бы посочувствовал урод , а не звиздел сдесь катался или нет ,этого урода который сбил найдут и посадят ,и права ему не ведать . Пусть гнеёт в тюряге 
а Вас бы в школу, на продленку послать, грамматику учить
Сегодня, 15:26   ЦитироватьОтветить
00
Оставить комментарий
Ремонт телевизоров Ремонт телевизоров