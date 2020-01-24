30 июня 2019 года в ночное время в помещении бани, расположенной во дворе дома по проспекту Ленина в городе Гусеве, 29-летний местный житель в состоянии алкогольного опьянения в ходе конфликта ударил потерпевшего не менее четырех раз в область головы, затем на улице продолжил наносить ему удары ногами. Через некоторое время обвиняемый переместил избитого потерпевшего за пределы двора и скрылся с места преступления. От полученных телесных повреждений мужчина скончался в больнице спустя непродолжительное время.
Действия обвиняемого следствием квалифицированы по ч. 4 ст. 111 УК РФ как умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего.
Судебное заседание по данному уголовному делу назначено на 30 января 2020 года.
Гусевский суд рассмотрит уголовное дело в отношении мужчины, который до смерти избил знакомого
24 января 2020, 12:30