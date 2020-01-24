Гусевский суд рассмотрит уголовное дело в отношении мужчины, который до смерти избил знакомого 24 января 2020, 12:30

30 июня 2019 года в ночное время в помещении бани, расположенной во дворе дома по проспекту Ленина в городе Гусеве, 29-летний местный житель в состоянии алкогольного опьянения в ходе конфликта ударил потерпевшего не менее четырех раз в область головы, затем на улице продолжил наносить ему удары ногами. Через некоторое время обвиняемый переместил избитого потерпевшего за пределы двора и скрылся с места преступления. От полученных телесных повреждений мужчина скончался в больнице спустя непродолжительное время.



Действия обвиняемого следствием квалифицированы по ч. 4 ст. 111 УК РФ как умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего.



Судебное заседание по данному уголовному делу назначено на 30 января 2020 года.