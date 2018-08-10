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Гусевский суд рассмотрит уголовное дело в отношении мужчины за избиение со смертельным исходом

10 августа 2018, 00:57
Гусевский суд рассмотрит уголовное дело в отношении мужчины за избиение со смертельным исходом
В ночь с 24 на 25 февраля 2018 года в квартире по ул. Железнодорожной в г. Гусеве обвиняемый в состоянии алкогольного опьянения в ходе конфликта нанес потерпевшему более 40 ударов руками и ногами в область головы, туловища, нижних и верхних конечностей. От полученных телесных повреждений мужчина скончался в больнице спустя непродолжительное время.

Действия подсудимого следствием квалифицированы по ч. 4 ст. 111 УК РФ как умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего.

Судебное заседание по данному уголовному делу назначено на 21 августа 2018 года.
суд избиение
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