Гусевский суд рассмотрит уголовное дело в отношении мужчины за избиение со смертельным исходом

10 августа 2018, 00:57

В ночь с 24 на 25 февраля 2018 года в квартире по ул. Железнодорожной в г. Гусеве обвиняемый в состоянии алкогольного опьянения в ходе конфликта нанес потерпевшему более 40 ударов руками и ногами в область головы, туловища, нижних и верхних конечностей. От полученных телесных повреждений мужчина скончался в больнице спустя непродолжительное время.



Действия подсудимого следствием квалифицированы по ч. 4 ст. 111 УК РФ как умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего.



Судебное заседание по данному уголовному делу назначено на 21 августа 2018 года.

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