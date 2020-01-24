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Информационный сайт города Гусева

Сотрудники полиции задержали с марихуаной жителя Гусева

24 января 2020, 19:19
Сотрудники полиции задержали с марихуаной жителя Гусева
В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий в областном центре сотрудниками транспортной полиции выявлен 27-летний житель города Гусева Калининградской области. Он задержан по подозрению в незаконном приобретении и хранении запрещенных средств.

В ходе личного досмотра в кармане его куртки обнаружен и изъят бумажный свёрток с веществом зелёного цвета. Согласно заключению специалиста, содержимое свёртка является наркотическим средством — марихуаной, общей массой около 10 граммов. Со слов злоумышленника, наркотики он хранил для личного употребления.

Установлено, что гражданин ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности за аналогичное преступление, заведомо ложное сообщение об акте терроризма, грабёж и мошенничество.

Дознавателем отдела дознания Западного ЛУ МВД России на транспорте в отношении подозреваемого возбужденно уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 228 УК РФ: «Незаконное приобретение, хранение наркотических средств в значительном размере».

Максимальная санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до трех лет.
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