Сотрудники полиции задержали с марихуаной жителя Гусева 24 января 2020, 19:19

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий в областном центре сотрудниками транспортной полиции выявлен 27-летний житель города Гусева Калининградской области. Он задержан по подозрению в незаконном приобретении и хранении запрещенных средств.



В ходе личного досмотра в кармане его куртки обнаружен и изъят бумажный свёрток с веществом зелёного цвета. Согласно заключению специалиста, содержимое свёртка является наркотическим средством — марихуаной, общей массой около 10 граммов. Со слов злоумышленника, наркотики он хранил для личного употребления.



Установлено, что гражданин ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности за аналогичное преступление, заведомо ложное сообщение об акте терроризма, грабёж и мошенничество.



Дознавателем отдела дознания Западного ЛУ МВД России на транспорте в отношении подозреваемого возбужденно уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 228 УК РФ: «Незаконное приобретение, хранение наркотических средств в значительном размере».



Максимальная санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до трех лет.