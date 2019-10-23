В Гусеве задержали юношу с марихуаной в кармане

Гулял возле железной дороги и попал в полицию. В Гусеве задержан 19-летнего местный житель. Юноша подозревается в незаконном приобретении и хранении запрещённых веществ. При досмотре у него в кармане кофты обнаружен и изъят бумажный свёрток с сушёной марихуаной.При обыске по месту жительства у парня обнаружено и изъято более четырёх граммов наркотика. Юноша прятал их под матрацем своей кровати. По словам, сушёную коноплю он хранил для личного употребления. Возбуждено уголовное дело.