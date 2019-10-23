Гулял возле железной дороги и попал в полицию. В Гусеве задержан 19-летнего местный житель. Юноша подозревается в незаконном приобретении и хранении запрещённых веществ. При досмотре у него в кармане кофты обнаружен и изъят бумажный свёрток с сушёной марихуаной.
При обыске по месту жительства у парня обнаружено и изъято более четырёх граммов наркотика. Юноша прятал их под матрацем своей кровати. По словам, сушёную коноплю он хранил для личного употребления. Возбуждено уголовное дело.
Екатерина Ковалёва, пресс-секретарь западного ЛУ МВД России на транспорте:
— В отношении злоумышленника возбужденно уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 228 УК РФ . Максимальная санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до трёх лет.
В Гусеве задержали юношу с марихуаной в кармане
23 октября 2019, 15:23