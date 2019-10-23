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Информационный сайт города Гусева

В Гусеве задержали юношу с марихуаной в кармане

23 октября 2019, 15:23
Гулял возле железной дороги и попал в полицию. В Гусеве задержан 19-летнего местный житель. Юноша подозревается в незаконном приобретении и хранении запрещённых веществ. При досмотре у него в кармане кофты обнаружен и изъят бумажный свёрток с сушёной марихуаной.

При обыске по месту жительства у парня обнаружено и изъято более четырёх граммов наркотика. Юноша прятал их под матрацем своей кровати. По словам, сушёную коноплю он хранил для личного употребления. Возбуждено уголовное дело.

Екатерина Ковалёва, пресс-секретарь западного ЛУ МВД России на транспорте:
— В отношении злоумышленника возбужденно уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 228 УК РФ . Максимальная санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до трёх лет.
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с
# 1саан
Дааа..., обмельчал нынче ЛОМ. Раньше был бы сбыт, эпизодов этак пять. А теперь всего лишь хранение)))). Но схема маршрута всех нариков осталась прежняя: гулял возле железной дороги))))
Сегодня, 15:41   ЦитироватьОтветить
10
В
# 2Вася Телепузик
Виталик Урицкий чтоте его поймал?
Сегодня, 16:15   ЦитироватьОтветить
00
1
# 3123
Конец года, отчётность, полисменам нужен план по указанной категории дел. 
Сегодня, 16:50   ЦитироватьОтветить
00
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