Двое военных и один гражданский служащий в Калининградской области воровали и продавали краденое топливо в течение 8 месяцев, сообщает информационное агентство «Русский Запад».
В следственных органах сообщили, что капитан и старший лейтенант войсковой части Гусевского гарнизона пошли на подлог: вписывали в документы вымышленный расход дизельного топлива. Якобы, горючее проездили на военной технике во время учений. Так на складе горюче-смазочных материалов образовался излишек. В сговоре с начальником склада, гражданским служащим, офицеры вывозили этот «дизель» из части и продавали. Такой деятельностью они занимались вплоть до марта 2019 года.
Подлог привёл к растрате государственных денег, на сумму в 218 тысяч 898 рублей. Офицеры и их штатский подельник добровольно возместили ущерб. Калининградский гарнизонный военный суд признал их виновными в подлоге и растрате. Каждому из этой троицы назначили штраф — по 300 тысяч рублей.
В Гусеве двух офицеров уличили в краже топлива на 218 тысяч рублей
12 февраля 2020, 11:31