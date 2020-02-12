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Информационный сайт города Гусева

В Гусеве двух офицеров уличили в краже топлива на 218 тысяч рублей

12 февраля 2020, 11:31
В Гусеве двух офицеров уличили в краже топлива на 218 тысяч рублей
Двое военных и один гражданский служащий в Калининградской области воровали и продавали краденое топливо в течение 8 месяцев, сообщает информационное агентство «Русский Запад».

В следственных органах сообщили, что капитан и старший лейтенант войсковой части Гусевского гарнизона пошли на подлог: вписывали в документы вымышленный расход дизельного топлива. Якобы, горючее проездили на военной технике во время учений. Так на складе горюче-смазочных материалов образовался излишек. В сговоре с начальником склада, гражданским служащим, офицеры вывозили этот «дизель» из части и продавали. Такой деятельностью они занимались вплоть до марта 2019 года.

Подлог привёл к растрате государственных денег, на сумму в 218 тысяч 898 рублей. Офицеры и их штатский подельник добровольно возместили ущерб. Калининградский гарнизонный военный суд признал их виновными в подлоге и растрате. Каждому из этой троицы назначили штраф — по 300 тысяч рублей.
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Г
# 1Гость Гость
Таких "офицеров" надо не только штрафовать, а разжаловать в рядовые и гнать из армии!
А можно и "дедам" на пару лет передать на воспитание...
Сегодня, 14:36   ЦитироватьОтветить
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# 2123
Удивили просто?Те, кто напрямую имеют дело с топливом, а это водители-естественно продают его.Помнится мне статья на этом сайте, а откат даётся комбригу.(про того, что на пенсию ушёл, точнее отправили)
Сегодня, 15:48   ЦитироватьОтветить
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