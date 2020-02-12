Сотрудники «Безопасного города» пресекли очередной случай вандализма на «Аллее Славы» 12 февраля 2020, 16:16

Очередной случай вандализма пресекли оперативные дежурные Ситуационного центра «Безопасный город» Гусевского городского округа. В ночь с 11 на 12 февраля неизвестный гражданин пытался сломать тую в сквере «Аллея Славы».



Благодаря системы оповещения, которая установлена в этом сквере, оперативный дежурный предупредил вандала, что если он не прекратит свои противоправные действия, то будет вызван наряд полиции.



После этого нарушитель ретировался.