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Информационный сайт города Гусева

Сотрудники «Безопасного города» пресекли очередной случай вандализма на «Аллее Славы»

12 февраля 2020, 16:16
Очередной случай вандализма пресекли оперативные дежурные Ситуационного центра «Безопасный город» Гусевского городского округа. В ночь с 11 на 12 февраля неизвестный гражданин пытался сломать тую в сквере «Аллея Славы».

Благодаря системы оповещения, которая установлена в этом сквере, оперативный дежурный предупредил вандала, что если он не прекратит свои противоправные действия, то будет вызван наряд полиции.

После этого нарушитель ретировался.
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А
# 1Альберт
Сотрудники «Безопасного города» пресекли изнасилование туи.

Дендрофил ))
Сегодня, 16:24   ЦитироватьОтветить
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