Очередной случай вандализма пресекли оперативные дежурные Ситуационного центра «Безопасный город» Гусевского городского округа. В ночь с 11 на 12 февраля неизвестный гражданин пытался сломать тую в сквере «Аллея Славы».
Благодаря системы оповещения, которая установлена в этом сквере, оперативный дежурный предупредил вандала, что если он не прекратит свои противоправные действия, то будет вызван наряд полиции.
После этого нарушитель ретировался.
Сотрудники «Безопасного города» пресекли очередной случай вандализма на «Аллее Славы»
12 февраля 2020, 16:16