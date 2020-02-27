Житель Гусева отправлял покупателям муку, камни и соль вместо компьютерной техники 27 февраля 2020, 21:53

С октября 2018 года по февраль 2019 года житель Гусева размещал в интернете объявления о продаже процессоров, видеокарт, а также квадрокоптеров. После получения от покупателей денежных средств вместо обещанной техники мужчина направлял почтой посылки с различными товарами, среди которых были камни, мука, соль, сода, питьевая вода и даже неисправная магнитола.



Таким образом, обвиняемый завладел денежными средствами потерпевших на общую сумму более 190 000 рублей.



Действия мужчины следствием квалифицированы по ч. 2 ст. 159 УК РФ (12 эпизодов) как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину.



Судебное заседание по данному уголовному делу назначено на 10 марта 2020 года.