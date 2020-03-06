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Информационный сайт города Гусева

После появления в интернете информации о поджоге в посёлке Липово дело сдвинулось с места

6 марта 2020, 19:10
После появления в интернете информации о поджоге в посёлке Липово дело сдвинулось с места
После размещения в интернете жителем Гусевского района информации о вымогательстве и систематических поджогах дело сдвинулось с места. Об этом мужчина рассказал в группе «Я ♥ город Гусев».

На следующий день на место поджога прибыли сотрудники полиции, изъяли все улики и предъявили претензии о том, что автор опубликовал пост о поджоге.

«Мне были заданы вопросы: „Почему я опубликовал пост, что поджигали мне дом?“ Хотя в посте было написано, что дом загорелся вследствие поджога машины. По поджогу машины предоставляю справку МЧС России донесение о пожаре», — рассказал автор поста.

После мужчину вместе с сыном вызвали на допрос в полицию для дачи показаний.

«Пытались внушить, что мы распространяем недостоверную информацию. После этого разговора и отказа дачи показаний данные сотрудники отправились по месту моего проживания и провели опрос соседей, пьющий ли я человек, скандальный, адекватный?» — рассказал мужчина.

Автор поста благодарит за распространение информации, так как после этого начались какие-то процессуальные действия.
пожар
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Е
# 1ЕвГен
Ну так ведь сам же говорил, что подожгли не дом, а теперь отказывается от своих же слов... ... 
Вот интересно, что ж он такого сделал, что ему пакостят так? Просто так ведь не бывает..  
Сегодня, 19:48   ЦитироватьОтветить
11
1
# 2123
ЕвГен,
конечно просто так не бывает.Говорят бывший военный, делов там делал))
Сегодня, 19:54   ЦитироватьОтветить
00
Д
# 3Дмитрий Р.
Цитата: ЕвГен
Ну так ведь сам же говорил, что подожгли не дом, а теперь отказывается от своих же слов... ... 
Вот интересно, что ж он такого сделал, что ему пакостят так? Просто так ведь не бывает..  
с бывшим ментом бизнес не поделил)
Сегодня, 19:57   ЦитироватьОтветить
00
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