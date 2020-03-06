После размещения в интернете жителем Гусевского района информации о вымогательстве и систематических поджогах дело сдвинулось с места. Об этом мужчина рассказал в группе «Я ♥ город Гусев».
На следующий день на место поджога прибыли сотрудники полиции, изъяли все улики и предъявили претензии о том, что автор опубликовал пост о поджоге.
«Мне были заданы вопросы: „Почему я опубликовал пост, что поджигали мне дом?“ Хотя в посте было написано, что дом загорелся вследствие поджога машины. По поджогу машины предоставляю справку МЧС России донесение о пожаре», — рассказал автор поста.
После мужчину вместе с сыном вызвали на допрос в полицию для дачи показаний.
«Пытались внушить, что мы распространяем недостоверную информацию. После этого разговора и отказа дачи показаний данные сотрудники отправились по месту моего проживания и провели опрос соседей, пьющий ли я человек, скандальный, адекватный?» — рассказал мужчина.
Автор поста благодарит за распространение информации, так как после этого начались какие-то процессуальные действия.
После появления в интернете информации о поджоге в посёлке Липово дело сдвинулось с места
6 марта 2020, 19:10