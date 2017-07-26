Житель Нестерова осужден за многочисленные кражи в Гусевском и Гурьевском районах

26 июль 2017, 13:47

Гусевская городская прокуратура поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении 32-летнего жителя г. Нестерова, которому органы следствия вменили в вину совершение многочисленных краж в Гусевском городском округе и Гурьевском районе.



Установлено, что в период с ноября 2016 года по январь 2017 года мужчина, проникая в дома, квартиры, хозяйственные постройки, гаражи, а также в автомобили, крал различное имущество – деньги, бензопилы, видеорегистраторы, автомагнитолы. Общий ущерб от действий осужденного составил около 150 тысяч рублей.



По результатам судебного следствия суд признал жителя г.Нестерова виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. «а» ч. 3 ст. 158, п. «б» ч. 2 ст. 158, ч.1 ст. 158 УК РФ, и приговорил его к 5 годам 9 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.



Кроме того, суд взыскал с осужденного в счет возмещения ущерба, причиненного преступлением, 735000 рублей и в доход государства 57500 рублей процессуальных издержек.



Приговор в законную силу не вступил.

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