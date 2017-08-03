Под Гусевом пьяный водитель «Фольксвагена» врезался в дерево, погиб пассажир

3 август 2017, 11:37

На дороге «Гусев-Ольховатка-Гос.граница с республикой Польша» произошло ДТП, в результате которого один человек погиб, еще один получил травмы. Об этом корреспонденту сообщили в пресс-службе областного УМВД.



Авария произошла в 2 августа в 19:25. 38-летний водитель автомобиля «Фольксваген Пассат», находясь в состоянии опьянения, не справился с управлением и врезался в придорожное дерево. В результате ДТП 33-летний пассажир скончался, водитель получил ранения. С места ДТП водитель скрылся до приезда сотрудников ГИБДД. В ходе розыскных мероприятий автоинспекторы задержали мужчину и доставили в медучреждение.



Ещё одна авария в этот день произошла на 5 километре автодороги «Советск-Гусев». В 10.50 водитель автомобиля «Фольксваген Пассат» на прямом участке дороги выбрал небезопасный скоростной режим и допустил наезд на 34-летнего пешехода, вне пешеходного перехода. В результате ДТП пешеход госпитализирован.

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