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В Нестерове полиция задержала двоих жителей Гусевского района за кражу из магазина

10 август 2017, 21:22
В Нестерове полиция задержала двоих жителей Гусевского района за кражу из магазина
В Нестерове сотрудники полиции задержали двоих жителей соседнего Гусевского района. Молодых людей подозревают в краже имущества на сумму более 34 000 рублей. 18-летний и 23-летний подозреваемые сознались в содеянном и пояснили, что распорядились похищенным по своему усмотрению.

Как установили сотрудники уголовного розыска, ночью злоумышленники взломали входную дверь одного из продовольственных магазинов в Нестерове. Похитив продукты питания, спиртные напитки и наличные деньги, они рассчитывали скрыться из города и остаться вне подозрений, так как ранее не имели судимостей.

В настоящее время в отношении обоих молодых людей следователи полиции возбудили уголовные дела. Их действия квалифицировали по части 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». Санкция включает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.
Теги: кража полиция Нестеров
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