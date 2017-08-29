Бдительный гражданин помог задержать мужчину, разыскиваемого в Гусеве за совершение преступления
29 август 2017, 12:27
В дежурную часть полиции поступило сообщение о местонахождении 32-летнего Павла Р., находящегося в розыске за совершение преступления с апреля нынешнего года. Бдительный гражданин, опознав злоумышленника по размещенной в СМИ фотографии, сообщил, что разыскиваемый работает на одной из ферм в Багратионовском районе.Теги: розыск
Сотрудники уголовного розыска межмуниципального отдела МВД России «Гусевский» совместно с коллегами из МО МВД России «Багратионовский» оперативно среагировали на сообщение и в кратчайшие сроки задержали мужчину. Данного гражданина обвиняют в совершении преступлений, предусмотренных статьями 158 Уголовного Кодекса Российской Федерации «Кража» и 314.1 УК РФ «Уклонение от административного надзора».
Сотрудники полиции благодарят бдительного гражданина и представителей средств массовой информации за оказанное содействие.
Сотрудники уголовного розыска межмуниципального отдела МВД России «Гусевский» совместно с коллегами из МО МВД России «Багратионовский» оперативно среагировали на сообщение и в кратчайшие сроки задержали мужчину. Данного гражданина обвиняют в совершении преступлений, предусмотренных статьями 158 Уголовного Кодекса Российской Федерации «Кража» и 314.1 УК РФ «Уклонение от административного надзора».
Сотрудники полиции благодарят бдительного гражданина и представителей средств массовой информации за оказанное содействие.
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