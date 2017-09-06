В Гусеве задержали четверых несовершеннолетних за попытку украсть электродвигатель

6 сентябрь 2017, 13:08

Сотрудники межмуниципального отдела МВД России «Гусевский» задержали четверых несовершеннолетних местных жителей по подозрению в имущественном преступлении. По предварительным данным, молодые люди в возрасте 16-ти и 14-ти лет причастны к попытке кражи электродвигателя стоимостью 32 тысячи рублей.



Установлено, что днем 26 августа злоумышленники проникли в производственные помещения предприятия, расположенного на улице Правобережной, с целью хищения медных элементов с электрооборудования, однако молодых людей спугнул сторож.



В ходе оперативных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личности подозреваемых. Все четверо несовершеннолетних состоят на учете в районном подразделении по делам несовершеннолетних за кражи. Следователи квалифицировали действия задержанных как покушение на кражу группой лиц по предварительному сговору.

72 просмотра