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В Гусеве задержали четверых несовершеннолетних за попытку украсть электродвигатель

6 сентябрь 2017, 13:08
В Гусеве задержали четверых несовершеннолетних за попытку украсть электродвигатель
Сотрудники межмуниципального отдела МВД России «Гусевский» задержали четверых несовершеннолетних местных жителей по подозрению в имущественном преступлении. По предварительным данным, молодые люди в возрасте 16-ти и 14-ти лет причастны к попытке кражи электродвигателя стоимостью 32 тысячи рублей.

Установлено, что днем 26 августа злоумышленники проникли в производственные помещения предприятия, расположенного на улице Правобережной, с целью хищения медных элементов с электрооборудования, однако молодых людей спугнул сторож.

В ходе оперативных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личности подозреваемых. Все четверо несовершеннолетних состоят на учете в районном подразделении по делам несовершеннолетних за кражи. Следователи квалифицировали действия задержанных как покушение на кражу группой лиц по предварительному сговору.
Теги: кража полиция
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