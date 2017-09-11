Центр раннего развития
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Жительница города Гусева избила брата ножкой от стола

11 сентябрь 2017, 16:48
Жительница города Гусева избила брата ножкой от стола
Участковые уполномоченные межмуниципального отдела МВД России «Гусевский» задержали 31-летнюю жительницу районного центра по подозрению в причинении вреда здоровью брата.

По данным полиции, конфликт произошел на почве внезапно возникших неприязненных отношений. В ходе ссоры женщина взяла в руки деревянную ножку от стола и нанесла 33-летнему нетрезвому оппоненту не менее 15 ударов по телу. Потерпевшему потребовалась медицинская помощь. Здоровью мужчины был причинен вред средней тяжести.

В отношении подозреваемой дознаватели возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 112 Уголовного кодекса Российской Федерации «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.
Теги: избиение полиция
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