Жительница города Гусева избила брата ножкой от стола

11 сентябрь 2017, 16:48

Участковые уполномоченные межмуниципального отдела МВД России «Гусевский» задержали 31-летнюю жительницу районного центра по подозрению в причинении вреда здоровью брата.



По данным полиции, конфликт произошел на почве внезапно возникших неприязненных отношений. В ходе ссоры женщина взяла в руки деревянную ножку от стола и нанесла 33-летнему нетрезвому оппоненту не менее 15 ударов по телу. Потерпевшему потребовалась медицинская помощь. Здоровью мужчины был причинен вред средней тяжести.



В отношении подозреваемой дознаватели возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 112 Уголовного кодекса Российской Федерации «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.

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