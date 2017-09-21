Второй раз за год лжетеррористы «минируют» школу в поселке Калининское
21 сентябрь 2017, 20:19
Ранее мы уже писали, что в мае этого года экстренные службы два раза поднимались по тревоге в связи с поступившими сообщениями о минировании различных объектов.Теги: теракт бомба
15 мая 2017 года в 22:30 поступило ложное сообщение о заложенной бомбе в здании городской полиции. 17 марта 10:40 ложное сообщение поступило о заложенной бомбе в здании школы поселка Калининское.
13 сентября примерно в 17:55 поступило аналогичное ложное сообщение. Позвонили с мобильного телефона на номер единой дежурной диспетчерской службы «02» и сообщили о заложенной бомбе в здании школы поселка Калининское.
Лжетеррориста быстро вычислили. Как и в первых двух случаях, им оказался несовершеннолетний воспитанник центра «Росток».
Девочке, которая сообщила заведомо ложные сведения о заложенной бомбе в посёлке Калининское 17 мая, назначили принудительные меры воспитательного воздействия в виде: предупреждения; передачи под надзор специализированного государственного органа; запрета на нахождение на улице и в общественных местах с 23:00 до 6:00 следующего дня без законных представителей сроком на 1 год 6 месяцев.
Несовершеннолетняя свою вину в совершении преступления признала полностью и раскаялась в содеянном. Также заверила суд в том, что впредь преступлений совершать не будет.
В отношении двух других подростков, которые сообщили заведомо ложные сведения о заложенных бомбах, идёт досудебная проверка в рамках возбужденных уголовных дел.
15 мая 2017 года в 22:30 поступило ложное сообщение о заложенной бомбе в здании городской полиции. 17 марта 10:40 ложное сообщение поступило о заложенной бомбе в здании школы поселка Калининское.
13 сентября примерно в 17:55 поступило аналогичное ложное сообщение. Позвонили с мобильного телефона на номер единой дежурной диспетчерской службы «02» и сообщили о заложенной бомбе в здании школы поселка Калининское.
Лжетеррориста быстро вычислили. Как и в первых двух случаях, им оказался несовершеннолетний воспитанник центра «Росток».
Девочке, которая сообщила заведомо ложные сведения о заложенной бомбе в посёлке Калининское 17 мая, назначили принудительные меры воспитательного воздействия в виде: предупреждения; передачи под надзор специализированного государственного органа; запрета на нахождение на улице и в общественных местах с 23:00 до 6:00 следующего дня без законных представителей сроком на 1 год 6 месяцев.
Несовершеннолетняя свою вину в совершении преступления признала полностью и раскаялась в содеянном. Также заверила суд в том, что впредь преступлений совершать не будет.
В отношении двух других подростков, которые сообщили заведомо ложные сведения о заложенных бомбах, идёт досудебная проверка в рамках возбужденных уголовных дел.
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