В Гусеве мужчина получил два года колонии за ранение знакомого ножом в живот

22 сентябрь 2017, 12:01

Вечером, 30 июня 2017 года, в квартире по ул. Ломоносова в городе Гусеве мужчина в состоянии алкогольного опьянения в ходе конфликта на почве личных неприязненных отношений нанес знакомому ножом колото-резанное ранение в область живота, причинив последнему тяжкий вред здоровью.



В судебном заседании подсудимый с предъявленным обвинением согласился, поддержал заявленное ранее ходатайство о рассмотрении дела в особом порядке, т.е. без проведения судебного следствия.



Следует отметить, что согласно ст. 316 УПК РФ рассмотрение дела в особом порядке возможно лишь при наличии на то согласия государственного обвинителя и потерпевшего, а назначенное наказание не может превышать две трети максимального срока или размера наиболее строгого вида наказания, предусмотренного за совершенное преступление.



Суд квалифицировал действия подсудимого по п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ как умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное с применением предмета, используемого в качестве оружия.



При назначении наказания суд учел характер и степень общественной опасности содеянного, данные о личности подсудимого, смягчающие и отягчающие наказание обстоятельства, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденного.



К обстоятельствам, смягчающим наказание, суд отнес полное признание вины, раскаяние в содеянном, активное способствование расследованию преступления, возмещение потерпевшему морального вреда.



Обстоятельством, отягчающим наказание, суд признал совершение преступления в состоянии опьянения, вызванном употреблением алкоголя.



Приговором Гусевского городского суда мужчина осужден по п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ к 2-м годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима.



Кроме того, после отбытия основного наказания мужчина будет ограничен в свободе еще 7 месяцев, ему установлен ряд ограничений: не уходить из места постоянного проживания (пребывания) в ночное время с 22:00 часов до 06:00 часов следующих суток, не выезжать за пределы территории соответствующего муниципального образования, в пределах территории соответствующего муниципального образования не посещать места общественного питания, в которых разрешено потребление алкогольной продукции, места проведения массовых культурно-зрелищных, общественно-политических и спортивных мероприятий и не участвовать в указанных мероприятиях, не изменять место жительства или пребывания без согласия специализированного государственного органа, осуществляющего надзор за отбыванием осужденными наказания в виде ограничения свободы.



Приговор не вступил в законную силу.

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