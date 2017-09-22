В Гусеве создан штаб помощи родным и близким пострадавших в ДТП под Гвардейском
22 сентябрь 2017, 23:12
В Гусеве создан штаб психологической помощи родным и близким пострадавших в ДТП под Гвардейском. Осуществляется доставка к месту происшествия, к месту госпитализации и на опознание.Теги: авария
На место выехали замглавы и сотрудники социальной службы по психологической поддержки.
Телефон: 8 (40143) 3-43-74.
На место выехали замглавы и сотрудники социальной службы по психологической поддержки.
Телефон: 8 (40143) 3-43-74.
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