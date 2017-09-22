В Гусеве создан штаб помощи родным и близким пострадавших в ДТП под Гвардейском

22 сентябрь 2017, 23:12

В Гусеве создан штаб психологической помощи родным и близким пострадавших в ДТП под Гвардейском. Осуществляется доставка к месту происшествия, к месту госпитализации и на опознание.



На место выехали замглавы и сотрудники социальной службы по психологической поддержки.



Телефон: ‎8 (40143) 3-43-74.

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