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Установлены личности всех погибших в страшной аварии под Гвардейском

24 сентябрь 2017, 17:24
Установлены личности всех погибших в страшной аварии под Гвардейском
Установлены личности всех погибших в страшном ДТП под Гвардейском. Об этом нам рассказал пресс-секретарь городской администрации. В итоге выяснилось, что трое из семи это жители Гусевского городского округа.

Суслов Валерий Борисович 48 лет - город Гусев (водитель микроавтобуса)
Мамишев Андрей Валерьевич 21 год - город Гусев
Манюгин Сергей Николаевич 55 лет - посёлок Подгоровка Гусевского района

Напомним, 22 сентября в Гвардейском районе Калининградской области произошла страшная автомобильная авария. Внедорожник «Мерседес» вылетел на встречную полосу и столкнулся с маршруткой. В результате столкновения 48-летний водитель и 6 пассажиров маршрутки погибли. Еще 9 пассажиров получили различные травмы и доставлены в больницу.
Теги: авария
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