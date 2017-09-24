Установлены личности всех погибших в страшной аварии под Гвардейском
24 сентябрь 2017, 17:24
Установлены личности всех погибших в страшном ДТП под Гвардейском. Об этом нам рассказал пресс-секретарь городской администрации. В итоге выяснилось, что трое из семи это жители Гусевского городского округа.Теги: авария
Суслов Валерий Борисович 48 лет - город Гусев (водитель микроавтобуса)
Мамишев Андрей Валерьевич 21 год - город Гусев
Манюгин Сергей Николаевич 55 лет - посёлок Подгоровка Гусевского района
Напомним, 22 сентября в Гвардейском районе Калининградской области произошла страшная автомобильная авария. Внедорожник «Мерседес» вылетел на встречную полосу и столкнулся с маршруткой. В результате столкновения 48-летний водитель и 6 пассажиров маршрутки погибли. Еще 9 пассажиров получили различные травмы и доставлены в больницу.
Суслов Валерий Борисович 48 лет - город Гусев (водитель микроавтобуса)
Мамишев Андрей Валерьевич 21 год - город Гусев
Манюгин Сергей Николаевич 55 лет - посёлок Подгоровка Гусевского района
Напомним, 22 сентября в Гвардейском районе Калининградской области произошла страшная автомобильная авария. Внедорожник «Мерседес» вылетел на встречную полосу и столкнулся с маршруткой. В результате столкновения 48-летний водитель и 6 пассажиров маршрутки погибли. Еще 9 пассажиров получили различные травмы и доставлены в больницу.
1 392 просмотра
0