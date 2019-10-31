Суд апелляционной инстанции оставил в силе приговор виновнику ДТП с семью погибшими под Гвардейском. Об этом рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.
Было обжаловано решение суда суда от 13 августа 2019 года. Виновник ДТП просил о замене неотбытого срока лишения свободы более мягким видом наказания. В июле 2018 года мужчину приговорили к 4 годам 7 месяцам колонии общего режима и лишению прав сроком на три года.
22 сентября 2017 года на трассе Калининград — Талпаки столкнулись маршрутное такси и внедорожник Mercedes. Автобус ехал в сторону Гусева. Водитель внедорожника не справился с управлением и врезался в микроавтобус. Семь человек погибли.
Виновник страшного ДТП под Гвардейском не смог добиться смягчения приговора
31 октября 2019, 14:15