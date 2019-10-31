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Информационный сайт города Гусева

Виновник страшного ДТП под Гвардейском не смог добиться смягчения приговора

31 октября 2019, 14:15
Виновник страшного ДТП под Гвардейском не смог добиться смягчения приговора
Суд апелляционной инстанции оставил в силе приговор виновнику ДТП с семью погибшими под Гвардейском. Об этом рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.

Было обжаловано решение суда суда от 13 августа 2019 года. Виновник ДТП просил о замене неотбытого срока лишения свободы более мягким видом наказания. В июле 2018 года мужчину приговорили к 4 годам 7 месяцам колонии общего режима и лишению прав сроком на три года.

22 сентября 2017 года на трассе Калининград — Талпаки столкнулись маршрутное такси и внедорожник Mercedes. Автобус ехал в сторону Гусева. Водитель внедорожника не справился с управлением и врезался в микроавтобус. Семь человек погибли.
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Е
# 1ЕвГен
Неужели справедливость ещё есть!!! 
Сегодня, 14:25   ЦитироватьОтветить
00
Г
# 2Гость Эдуард
...и так мало дали!
Сегодня, 14:31   ЦитироватьОтветить
10
П
# 3ПустьСидит
Он то выйдет и через 4,7 лет.. А вот погибшие к родным никогда не вернутся... И люди, которые лишились здоровья по его вине, никогда его не вернут..
Сегодня, 14:51   ЦитироватьОтветить
70
Е
# 4ЕвГен
ПустьСидит,
Просто интересно,на что он надеялся? Что за убийство такого количества человек ему срок уменьшат??? 4,7 - это вообще ничего за такое ДТП,конечно....но хотя бы не в колонии поселения он это будет отбывать. Может там мозги ему вправят и покажут,что не всё и не всех можно купить, а за убийство надо отвечать по закону...
Сегодня, 17:57   ЦитироватьОтветить
10
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