Стройцентр
Новости / Происшествия

За рулем разбившейся маршрутки был бывший замначальника ГИБДД Гусева

23 сентябрь 2017, 16:18
За рулем разбившейся маршрутки был бывший замначальника ГИБДД Гусева
Микроавтобусом, попавшим в страшную аварию под Калининградом, управлял бывший заместитель начальника отдела ГИБДД по городу Гусеву Валерий Cуслов.

Об этом калининградским «Вестям» сообщил источник в правоохранительных органах. По данным собеседника, мужчина уволился несколько назад из органов и занялся частными пассажирскими перевозками. В его хозяйстве было два микроавтобуса, одним из которых он управлял лично.

Первоначально проходила информация, что водитель занимался пассажирскими перевозками нелегально. Затем СКР уточнила, что в происшествии усматриваются признаки оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

«В салоне автомобиля находилось не менее 15 пассажиров, при максимально допустимом количестве – 8. Кроме того, часть сидений не была оборудована ремнями безопасности и установлена не на заводе-изготовителе», — сообщили в ведомстве.

Пользователи в соцсетях, рассматривая фото разбитой маршрутки, писали: «На фото отчетливо видно, что данное ТС было переделано из грузового в пассажирское».

Валерию Суслову было 48 лет.
Теги: авария нелегальные перевозки
1 008 просмотров   |   1 комментарий
0
Другие новости по теме
Под Гвардейском в ДТП с маршруткой погибли семь человек (обновляется)
Под Гвардейском в ДТП с маршруткой погибли семь человек (обновляется)
Сын Гусевского самосожженца: Несколько месяцев назад отец стал говорить, что за ним следят
Сын Гусевского самосожженца: Несколько месяцев назад отец стал говорить, что за ним следят
Односельчане утверждают, что самосожженца в последнее время «обхаживали» сектанты
Односельчане утверждают, что самосожженца в последнее время «обхаживали» сектанты
Избиение школьницы в Гусеве: Что стало с героями нашумевшей истории
Избиение школьницы в Гусеве: Что стало с героями нашумевшей истории
Сосед по дому
# 1Сосед по дому
Не важно какую должность он занимал, главное что он был хорошим человеком. Светлая память.
Сегодня, 20:45   ЦитироватьОтветить2

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Группа компаний «Сегмент»