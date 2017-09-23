За рулем разбившейся маршрутки был бывший замначальника ГИБДД Гусева
23 сентябрь 2017, 16:18
Микроавтобусом, попавшим в страшную аварию под Калининградом, управлял бывший заместитель начальника отдела ГИБДД по городу Гусеву Валерий Cуслов.Теги: авария нелегальные перевозки
Об этом калининградским «Вестям» сообщил источник в правоохранительных органах. По данным собеседника, мужчина уволился несколько назад из органов и занялся частными пассажирскими перевозками. В его хозяйстве было два микроавтобуса, одним из которых он управлял лично.
Первоначально проходила информация, что водитель занимался пассажирскими перевозками нелегально. Затем СКР уточнила, что в происшествии усматриваются признаки оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
«В салоне автомобиля находилось не менее 15 пассажиров, при максимально допустимом количестве – 8. Кроме того, часть сидений не была оборудована ремнями безопасности и установлена не на заводе-изготовителе», — сообщили в ведомстве.
Пользователи в соцсетях, рассматривая фото разбитой маршрутки, писали: «На фото отчетливо видно, что данное ТС было переделано из грузового в пассажирское».
Валерию Суслову было 48 лет.
Об этом калининградским «Вестям» сообщил источник в правоохранительных органах. По данным собеседника, мужчина уволился несколько назад из органов и занялся частными пассажирскими перевозками. В его хозяйстве было два микроавтобуса, одним из которых он управлял лично.
Первоначально проходила информация, что водитель занимался пассажирскими перевозками нелегально. Затем СКР уточнила, что в происшествии усматриваются признаки оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
«В салоне автомобиля находилось не менее 15 пассажиров, при максимально допустимом количестве – 8. Кроме того, часть сидений не была оборудована ремнями безопасности и установлена не на заводе-изготовителе», — сообщили в ведомстве.
Пользователи в соцсетях, рассматривая фото разбитой маршрутки, писали: «На фото отчетливо видно, что данное ТС было переделано из грузового в пассажирское».
Валерию Суслову было 48 лет.
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