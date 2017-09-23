Центр раннего развития
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Жители Гусева: «Федеральная трасса – очень опасное место, ездить невозможно»

23 сентябрь 2017, 20:48
Жители Гусева: «Федеральная трасса – очень опасное место, ездить невозможно»
Главная тема дня — последствия страшной аварии, которая произошла минувшей ночью под Гвардейском. На участке федеральной трассы столкнулись «Мерседес» и маршрутный микроавтобус, который направлялся из Калининграда в Гусев. Погибло семь человек, девять попали в больницы. Одного их пострадавших доставили в больницу Гусева.

Как рассказал корреспондент «ГТРК «Калининград» на востоке области — Виталий Хвалей, с погибшим водителем микроавтобуса они учились в одной школе. 48-летний мужчина, управлявший микроавтобусом, служил в правоохранительных органах, а потом занялся перевозками в частном порядке. О том, что в городе думают о происшествии.

Виталий Хвалей, корреспондент:
— Мы находимся у приёмного отделения ЦРБ Гусева. Сюда поздно вечером, после страшной аварии на Федеральной трассе был доставлен молодой человек, его состояние удовлетворительное, врачи внимательно наблюдают за пациентом.

Дмитрий Кузеленков, хирург:
— У него есть сотрясение головного мозга, ушибы мягких тканей головы и передней брюшной стенки, конечностей. На данный момент у него постельный режим. Я думаю, 5-7 дней проведёт в стационаре.

Виталий Хвалей, корреспондент:
— Гусевцы очень тяжело переживают сообщения об этой страшной аварии. О водителе микроавтобуса, который был за рулём и погиб в этом ДТП известно, что всего 2 года назад он уволился из правоохранительных органов на пенсию.

Тамара Галькова, житель Гусева:
— Конечно, мы переживаем и толком не знаем кто бы в этом автобусе, но, жалко всех людей.

Лидия Гирева, житель Гусева:
— Очень печально. Это никогда не забудется, это на всю жизнь, это горе будет висеть. Вот как надо аккуратно ездить.

Александр Якимов, таксист:
— Федеральная трасса – очень опасное место, ездить невозможно, никаких условий, ни освещения, ни знаков, ничего нет. Надо, что-то предпринимать со стороны дорожников.

Виталий Хвалей, корреспондент:
— Центр Гусева. Обычно именно отсюда отправляется большинство, так называемых, маршруток. Сегодня нет ни одной.

Виталий Хвалей
Теги: авария
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dflbv200026
# 1dflbv200026
да у нас еще еще есть много опасных возле востока первая остановка едут как нет слов конечно есть но ужас какие едут со скоростью ужас кого вы гаи куда смотрите идут первоклашки со школы едут со втобусов вы где да постойте вы хоть до конца октября как в советские времена когда дети шли из школы и стояли постовые гаи от куда пошло и дядя стюпа а не гаишник и тому подомное чем походу занимаются а ведь первоклашки всего лишь учатся до двух часов
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