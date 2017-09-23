Жители Гусева: «Федеральная трасса – очень опасное место, ездить невозможно»
23 сентябрь 2017, 20:48
Главная тема дня — последствия страшной аварии, которая произошла минувшей ночью под Гвардейском. На участке федеральной трассы столкнулись «Мерседес» и маршрутный микроавтобус, который направлялся из Калининграда в Гусев. Погибло семь человек, девять попали в больницы. Одного их пострадавших доставили в больницу Гусева.Теги: авария
Как рассказал корреспондент «ГТРК «Калининград» на востоке области — Виталий Хвалей, с погибшим водителем микроавтобуса они учились в одной школе. 48-летний мужчина, управлявший микроавтобусом, служил в правоохранительных органах, а потом занялся перевозками в частном порядке. О том, что в городе думают о происшествии.
Виталий Хвалей, корреспондент:
— Мы находимся у приёмного отделения ЦРБ Гусева. Сюда поздно вечером, после страшной аварии на Федеральной трассе был доставлен молодой человек, его состояние удовлетворительное, врачи внимательно наблюдают за пациентом.
Дмитрий Кузеленков, хирург:
— У него есть сотрясение головного мозга, ушибы мягких тканей головы и передней брюшной стенки, конечностей. На данный момент у него постельный режим. Я думаю, 5-7 дней проведёт в стационаре.
Виталий Хвалей, корреспондент:
— Гусевцы очень тяжело переживают сообщения об этой страшной аварии. О водителе микроавтобуса, который был за рулём и погиб в этом ДТП известно, что всего 2 года назад он уволился из правоохранительных органов на пенсию.
Тамара Галькова, житель Гусева:
— Конечно, мы переживаем и толком не знаем кто бы в этом автобусе, но, жалко всех людей.
Лидия Гирева, житель Гусева:
— Очень печально. Это никогда не забудется, это на всю жизнь, это горе будет висеть. Вот как надо аккуратно ездить.
Александр Якимов, таксист:
— Федеральная трасса – очень опасное место, ездить невозможно, никаких условий, ни освещения, ни знаков, ничего нет. Надо, что-то предпринимать со стороны дорожников.
Виталий Хвалей, корреспондент:
— Центр Гусева. Обычно именно отсюда отправляется большинство, так называемых, маршруток. Сегодня нет ни одной.
Как рассказал корреспондент «ГТРК «Калининград» на востоке области — Виталий Хвалей, с погибшим водителем микроавтобуса они учились в одной школе. 48-летний мужчина, управлявший микроавтобусом, служил в правоохранительных органах, а потом занялся перевозками в частном порядке. О том, что в городе думают о происшествии.
Виталий Хвалей, корреспондент:
— Мы находимся у приёмного отделения ЦРБ Гусева. Сюда поздно вечером, после страшной аварии на Федеральной трассе был доставлен молодой человек, его состояние удовлетворительное, врачи внимательно наблюдают за пациентом.
Дмитрий Кузеленков, хирург:
— У него есть сотрясение головного мозга, ушибы мягких тканей головы и передней брюшной стенки, конечностей. На данный момент у него постельный режим. Я думаю, 5-7 дней проведёт в стационаре.
Виталий Хвалей, корреспондент:
— Гусевцы очень тяжело переживают сообщения об этой страшной аварии. О водителе микроавтобуса, который был за рулём и погиб в этом ДТП известно, что всего 2 года назад он уволился из правоохранительных органов на пенсию.
Тамара Галькова, житель Гусева:
— Конечно, мы переживаем и толком не знаем кто бы в этом автобусе, но, жалко всех людей.
Лидия Гирева, житель Гусева:
— Очень печально. Это никогда не забудется, это на всю жизнь, это горе будет висеть. Вот как надо аккуратно ездить.
Александр Якимов, таксист:
— Федеральная трасса – очень опасное место, ездить невозможно, никаких условий, ни освещения, ни знаков, ничего нет. Надо, что-то предпринимать со стороны дорожников.
Виталий Хвалей, корреспондент:
— Центр Гусева. Обычно именно отсюда отправляется большинство, так называемых, маршруток. Сегодня нет ни одной.
Виталий Хвалей
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