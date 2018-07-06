/ / / Виновник смертельного ДТП под Гвардейском получил 4 года и 7 месяцев колонии

В пятницу Гвардейский районный суд вынес обвинительный приговор Борису Добровольскому, водителю «Мерседеса», столкнувшемуся с маршруткой на черняховской трассе, передает корреспондент «Нового Калининграда» из зала суда. В результате той аварии погибли 7 человек.
Суд признал, что у Добровольского была возможность избежать столкновения, установил факт превышения подсудимым скорости на ремонтируемом участке дороги. Нарушения, допущенные водителем, и стали причиной аварии, заключил суд. К смягчающим обстоятельствам суд отнес среди прочего исключительно положительные характеристики осуждённого, его попытки оказать помощь потерпевшим и явку с повинной. Отягчающих обстоятельств выявлено не было.
В итоге Бориса Добровольского признал виновным в преступлении, предусмотренном ч.5 ст. 264 УК РФи приговорил к 4 годам и 7 месяцам колонии общего режима. В срок этот из расчета день за полтора входит время, который Добровольский уже провел с СИЗО.
Напомним, ранее в суде Добровольский заявил, что признает себя виновным в преступлении, предусмотренном ч.5 ст. 264 УК РФ, и попросил обойтись без судебных разбирательств. Однако родственники погибших и пострадавшие в ДТП — в общей сложности 13 человек — выступили против особого порядка рассмотрения, их поддержала прокуратура.
«Мы против, потому что тогда суд не сможет ему максимального наказания дать, 7 лет. Тогда не более 3 лет он получит. Конечно, мы против», — пояснила одна из потерпевших по делу.
Напомним, авария произошла вечером 22 сентября 2017 года на федеральной трассе «Калининград-Черняховск-Нестеров». «Мерседес», которым управлял обвиняемый, превысил скорость на ремонтируемом участке дороги, не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения. Легковое авто врезалось в двигавшийся навстречу микроавтобус «Мерседес Спринтер», перевозивший пассажиров.
В результате столкновения погибли водитель маршрутки и 6 пассажиров, в том числе беременная женщина. 10 человек получили травмы.
Виновник смертельного ДТП под Гвардейском получил 4 года и 7 месяцев колонии
6 июля 2018, 15:31
авария суд
320 просмотров | 4 комментарияНовость отредактирована Сегодня, 18:13
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