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Информационный сайт города Гусева

Виновник смертельного ДТП под Гвардейском получил 4 года и 7 месяцев колонии

6 июля 2018, 15:31
Виновник смертельного ДТП под Гвардейском получил 4 года и 7 месяцев колонии
В пятницу Гвардейский районный суд вынес обвинительный приговор Борису Добровольскому, водителю «Мерседеса», столкнувшемуся с маршруткой на черняховской трассе, передает корреспондент «Нового Калининграда» из зала суда. В результате той аварии погибли 7 человек.

Суд признал, что у Добровольского была возможность избежать столкновения, установил факт превышения подсудимым скорости на ремонтируемом участке дороги. Нарушения, допущенные водителем, и стали причиной аварии, заключил суд. К смягчающим обстоятельствам суд отнес среди прочего исключительно положительные характеристики осуждённого, его попытки оказать помощь потерпевшим и явку с повинной. Отягчающих обстоятельств выявлено не было.

В итоге Бориса Добровольского признал виновным в преступлении, предусмотренном ч.5 ст. 264 УК РФи приговорил к 4 годам и 7 месяцам колонии общего режима. В срок этот из расчета день за полтора входит время, который Добровольский уже провел с СИЗО.

Напомним, ранее в суде Добровольский заявил, что признает себя виновным в преступлении, предусмотренном ч.5 ст. 264 УК РФ, и попросил обойтись без судебных разбирательств. Однако родственники погибших и пострадавшие в ДТП — в общей сложности 13 человек — выступили против особого порядка рассмотрения, их поддержала прокуратура.

«Мы против, потому что тогда суд не сможет ему максимального наказания дать, 7 лет. Тогда не более 3 лет он получит. Конечно, мы против», — пояснила одна из потерпевших по делу.

Напомним, авария произошла вечером 22 сентября 2017 года на федеральной трассе «Калининград-Черняховск-Нестеров». «Мерседес», которым управлял обвиняемый, превысил скорость на ремонтируемом участке дороги, не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения. Легковое авто врезалось в двигавшийся навстречу микроавтобус «Мерседес Спринтер», перевозивший пассажиров.

В результате столкновения погибли водитель маршрутки и 6 пассажиров, в том числе беременная женщина. 10 человек получили травмы.
авария суд
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Новость отредактирована Сегодня, 18:13
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Гость.
# 1Гость.
Вот вам и путинская Россия. Вы голосовали за этого Ирода. теперь получайте. Спел в храме- 2 года. убил 7 человек- 4,5 года (отсидит и того меньше). Справедливость.
Сегодня, 17:22   ЦитироватьОтветить4
Патриот
# 2Патриот
А что ты не выдвинул свою кандидатуру, был бы президентом ВСЕХ повесил бы. Гость.,
Сегодня, 18:27   ЦитироватьОтветить1
Житель
# 3Житель
Не нёсся бы как х...на ракете не было бы аварии...жаль что мало дали....людей не вернуть...
Сегодня, 19:45   ЦитироватьОтветить0
Гость.
# 4Гость.
Патриот,
А ты бы разрешил всех давить?
Всех бы не повесил, но некоторых да.
Сегодня, 19:57   ЦитироватьОтветить0

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