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Произошел пожар в здании бывшего кинотеатра «Мир»

25 сентябрь 2017, 12:25
Произошел пожар в здании бывшего кинотеатра «Мир»
24 сентября в 15:33 в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре на улице Победы в городе Гусеве. Как пишет группа «Я люблю Гусев», в здании бывшего кинотеатра «Мир» горели бытовые отходы.

Поджог устроили два молодых человека, их допросили на месте. У самого здания выбито много окон. По версии очевидцев, молодёжь часто использует его для развлечения.

Для ликвидации пожара привлекались пожарные расчеты пожарно-спасательных частей ПСЧ-13, ПСЧ-24 и ПСЧ-11 в составе 15 человек и 4 единиц техники.

Проблема бывшего кинотеатра широко обсуждается среди Гусевцев. Недавно глава администрации поведал историю о том, что собственник здания планировал построить огромный торговый центр на месте бывшего кинотеатра, но так как по плану не было предусмотрено парковки, ему было отказано. Власти ждут смены владельца.
Теги: пожар
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Житель СВОЕГО города
# 1Житель СВОЕГО города
Прекрасное место для размещения ЗАГСа. И центр, и территория для фотографий прекрасная, и можно дополнительно спец. салоны расположить для молодожёнов!
Вчера, 12:30   ЦитироватьОтветить19
иууу
# 2иууу
А как же сторож?Сделайте что-нибудь нормальное уже там.Это знак)))
Вчера, 12:50   ЦитироватьОтветить1
свидейтель
# 3свидейтель
Да там дети чуть не сгорели- что еще нужно властям для решения этого вопроса. ждут когда в этом здании начнут находить трупы людей .или когда его совсем сожгут.
Вчера, 12:59   ЦитироватьОтветить2
Сергей. Ю
# 4Сергей. Ю
Власти ждут того кто им заплатит. За разрешение на строительство. А глава уже много что рассказал, только все враньё.
Вчера, 13:02   ЦитироватьОтветить5
Гость гость
# 5Гость гость
свидейтель,
Интересно, какого черта эти дети там делали?
Вчера, 13:16   ЦитироватьОтветить4
Ногиеф
# 6Ногиеф
Цитата: Гость гость
свидейтель,
Интересно, какого черта эти дети там делали?

Пили алкашку и курили куришку
Вчера, 14:54   ЦитироватьОтветить3
Стефаныч
# 7Стефаныч
Про Дворец бракосочетания -отличная идея.. Да разве это осуществимо?.. Под носом у администрации,в центре города столько лет позорище.. и все отписываются,что в частных руках. ... Да и можно было просто возродить кинотеатр..с большим современным залом,досуговым центром. боулингом..да мало ли чего?.. жители Гусева только ЗА будут.
Вчера, 15:13   ЦитироватьОтветить5
мимоход
# 8мимоход
Цитата: Житель СВОЕГО города
Прекрасное место для размещения ЗАГСа. И центр, и территория для фотографий прекрасная, и можно дополнительно спец. салоны расположить для молодожёнов!

ЗАГС нужно вернуть в прежнее здание!! а не придумывать америку!!!! здание кинотеатра отреставрировали и сделали театр или тот же кинотеатр или перевели туда ДК
Вчера, 15:14   ЦитироватьОтветить7
ира иванова
# 9ира иванова
Житель СВОЕГО города,
к загсу тоже нужна парковка, или как туда должны подъехать машины, не придумывайте. оно частное - сначала его надо выкупить. а выкупают у нас только у семьи егорычевых
Вчера, 16:03   ЦитироватьОтветить8
Всё просто
# 10Всё просто
Цитата: ира иванова
Житель СВОЕГО города,
к загсу тоже нужна парковка, или как туда должны подъехать машины, не придумывайте.

Вот и сами не придумывайте сложностей с парковкой, места там предостаточно. Хоть перед зданием, хоть за ним и справа.
Вчера, 20:41   ЦитироватьОтветить0
Зритель
# 11Зритель
Первый комментарий самый сок!
И вообще, ели не ЗАГС, то просто снести к херам и расширить сквер.
Иначе будет очередной ТЦ со стоянкой и прочим мусором.
Вчера, 22:07   ЦитироватьОтветить2

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