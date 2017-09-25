Произошел пожар в здании бывшего кинотеатра «Мир»
25 сентябрь 2017, 12:25
24 сентября в 15:33 в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре на улице Победы в городе Гусеве. Как пишет группа «Я люблю Гусев», в здании бывшего кинотеатра «Мир» горели бытовые отходы.Теги: пожар
Поджог устроили два молодых человека, их допросили на месте. У самого здания выбито много окон. По версии очевидцев, молодёжь часто использует его для развлечения.
Для ликвидации пожара привлекались пожарные расчеты пожарно-спасательных частей ПСЧ-13, ПСЧ-24 и ПСЧ-11 в составе 15 человек и 4 единиц техники.
Проблема бывшего кинотеатра широко обсуждается среди Гусевцев. Недавно глава администрации поведал историю о том, что собственник здания планировал построить огромный торговый центр на месте бывшего кинотеатра, но так как по плану не было предусмотрено парковки, ему было отказано. Власти ждут смены владельца.
Поджог устроили два молодых человека, их допросили на месте. У самого здания выбито много окон. По версии очевидцев, молодёжь часто использует его для развлечения.
Для ликвидации пожара привлекались пожарные расчеты пожарно-спасательных частей ПСЧ-13, ПСЧ-24 и ПСЧ-11 в составе 15 человек и 4 единиц техники.
Проблема бывшего кинотеатра широко обсуждается среди Гусевцев. Недавно глава администрации поведал историю о том, что собственник здания планировал построить огромный торговый центр на месте бывшего кинотеатра, но так как по плану не было предусмотрено парковки, ему было отказано. Власти ждут смены владельца.
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