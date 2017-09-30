В Гусевском районе полицейские задержали подозреваемого в краже имущества из дома пенсионерки

30 сентябрь 2017, 11:42

В одном из поселков Гусевского района сотрудники уголовного розыска районного отдела полиции по горячим следам задержали подозреваемого в совершении квартирной кражи. Им оказался 28-летний житель Гусева.



Как выяснили полицейские, злоумышленник, разбив оконное стекло, проник в дом 87-летней пенсионерки и похитил мобильный телефон и зарядное устройство к нему. Похищенное имущество изъято и передано владелице.



В отношении задержанного следователи межмуниципального отдела МВД России «Гусевский» возбудили уголовное деле по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище». Санкция статьи включает наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.



В настоящее время полицейские проверяют 28-летнего мужчину на причастность к совершению других противоправных поступков на территории региона.

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