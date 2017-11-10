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Юные боксёры привезли очередные «золотые» медали

10 ноябрь 2017, 12:20
Привезли в наш город новые «золотые» медали и другие юные спортсмены - приверженцы классического бокса.

В середине октября в городе Калвария (Литовская Республика) состоялся Международный турнир по боксу. Участие в соревнованиях приняли около 80 спортсменов Литвы, Латвии и России.

Россию представляли двое гусевских парней, тренирующихся под руководством Михаила и Александра Анисимовых в Гусевском отделении областной КДЮСШ (директор Э. Иванс). Оба наших юных спортсмена выступили достойно, в полной мере отстояв честь государственного флага России. В весовой категории 30 кг успешно провел два боя и одержал две победы Сергей Мирошников. А в весе 32 кг блестяще отыграл оба своих боя Артем Гофф. По словам Михаила Анисимова, Артем был технически повыше своих соперников. В финале он просто «выключил» своего соперника, что позволило ему завершить бой досрочно ввиду явного преимущества. А гусевские тренеры теперь в шутку называют своего подопечного «выключатель».

Мы поздравляем всех наших юных спортсменов с заслуженными наградами!

Лиана Петрова (За доблестный труд)
Теги: соревнование бокс Литва
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Горожанин
# 1Горожанин
Михаил Анисимов должен быть почётным гражданином города. Надо это предложить. Я думаю против не будет никто.
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