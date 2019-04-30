В Гусеве 68 учащихся общеобразовательных учреждений сдали нормы ГТО

30 апреля 2019, 12:22

С 22 по 24 апреля на спортивных площадках МАОУ «СОШ№ 3», ГКСМУ «Стадион», ФОК им. Е. М. Попова были приняты нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» среди учащихся общеобразовательных учреждений МО «Гусевский городской округ» 4-5 возрастной ступени (13-15,16-17 лет).



Всего подали заявки на участие 79 человек. Из них сдали нормы ГТО 68 учащихся. Некоторым ребятам через две недели необходимо пересдать нормативы для получения золотого знака отличия.



Учащиеся школ сдавали такие нормативы, как подтягивание, гибкость, метание гранаты, мяча, бег на 2 и 3 км, прыжки в длину, прыжки с места, челночный бег, плавание, стрельба. Многие ребята показали отличный результат, а некоторым необходимо обратить внимание на свою физическую подготовку.



Пожелаем всем успехов в сдаче норм ВФСК ГТО, а тем кто не сдал, активно заниматься на уроках физкультуры.

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